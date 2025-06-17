Есть угроза обрушения, количество людей под завалами неизвестно: ГСЧС о "прилете" в дом в Киеве

Атака на Киев. / © Associated Press

Реклама

Спасатели работают под угрозой обрушения в Соломенском районе Киева, где повреждена многоэтажка из-за атаки россиян. Удалось спасти двух человек. Впрочем, сколько еще осталось под завалами – неизвестно.

Об этом заявила руководитель управления коммуникации ГСЧС Украины Светлана Водолага в эфире Ранок.LIVE.

По ее словам, на месте разрушения жилого дома конструкции очень неустойчивы. Поэтому малейшее движение может спровоцировать обвал.

Реклама

"За последние месяцы это наибольшее разрушение жилого дома. Есть риск для спасателей, потому что конструкции жилого дома повреждены. На месте есть специалисты, которые с помощью специального оборудования следят за движением конструкций. Если его зафиксируют, то спасателей отведут на безопасное расстояние", - подчеркнула она.

Спасатели проводят "минуту тишины". Сотрудники ГСЧС выключают всю технику, чтобы услышать голоса из-под руин. Благодаря этому час назад услышали женщину. Ее удалось спасти.

По словам представительницы ГСЧС, один дрон такого разрушения не вызвал бы. Вероятно, это было прямое попадание ракеты. Люди могли спрятаться в подземном переходе рядом и не все успели. Именно поэтому неизвестно, сколько людей осталось под завалами.

Напомним, 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев и окрестности. Враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.

Реклама

В Киеве зафиксировано масштабное разрушение жилищной инфраструктуры. В частности, на Соломенке атаковано две многоэтажки. На одной – возник пожар, а в другой локации – существенные разрушения.

По словам главы МВД, Игоря Клименко, оккупанты нанесли баллистический удар по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через девять этажей и провалила бетонные перекрытия в подвал .

Дата публикации 08:56, 17.06.25 Количество просмотров 891 Беспилотник РФ попал в многоэтажку в Киеве: жуткое видео