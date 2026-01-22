Энергосистема на грани: нардеп объяснил хаотические перебои со светом в Киеве

Энергосистема / © Associated Press

В Киеве и области фиксируют множество мелких аварий в электросетях, из-за чего электроснабжение исчезает неравномерно — даже в пределах одного микрорайона одни дома со светом, а другие без него. Энергетическая система работает на грани возможностей, а перебои не всегда связаны с новыми обстрелами.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал нардеп Сергей Нагорнякч.

Почему возникают перебои: объяснение нардепа

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк объяснил, что ключевая причина перебоев — резкий рост нагрузки на подстанции, когда в домах нет тепла.

По его словам, когда электроснабжение возобновляется, но отопление отсутствует, жильцы массово включают электрообогреватели и другие приборы для обогрева жилья. Это создает чрезмерную нагрузку на электросети.

«Соответственно, идет нагрузка на ту или иную подстанцию. Подстанции либо горят, либо срабатывает автоматика, и они выключаются. Поэтому мы видим перебои по Киеву — когда свет появляется в одном доме, а в соседнем его нет», — объяснил Нагорняк.

Именно поэтому, по его словам, отключения могут выглядеть хаотичными и не соответствовать обычным графикам.

Трагическая потеря

Нардеп подчеркнул, что энергетики и аварийные бригады работают практически без выходных, в режиме 24/7, часто на грани физических возможностей.

Он также напомнил о смерти члена правления НЭК «Укрэнерго» Алексея Брехта, произошедшей во время исполнения служебных обязанностей. Брехт координировал восстановительные работы после российских атак и находился на одной из подстанций Киевской области.

«К сожалению, произошел досадный случай. Детали пока не озвучивают — будет следствие. Очень жаль. Он был максимально профессиональным человеком, человеком с добрым сердцем», — сказал Сергей Нагорняк.

Как известно, после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в январе Киев и Киевская область продолжают жить в режиме аварийной работы энергосистемы. По состоянию на последние дни в столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Энергетики каждый день устраняют десятки локальных аварий.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Киев переходит на жесткие графики отключений.

«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам», — сказал министр энергетики Украины Денис Шмигаль.