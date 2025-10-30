Когда в Святошинском районе Киева возобновят электроснабжение

Восстановление электроснабжения

В четверг, 30 октября, по части Святошинского района Киева произошло временное отключение электроэнергии.

Как сообщает компания ДТЭК в Telegram, причиной обесточивания стала авария. В настоящее время бригады энергетиков уже работают над ликвидацией ее последствий.

По предварительным прогнозам специалистов, электроснабжение в домах района должно быть полностью восстановлено до 13:00 сегодняшнего дня.

«Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики устраняют последствия аварии. По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома к 13:00. Спасибо за терпение и понимание», — говорится в сообщении.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 30 октября массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в том числе катила по энергосистеме. В большинстве регионов были введены аварийные отключения света. Компания ДТЭК заявила о введении экстренных отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.