Энергетический форсаж в морозы: когда Киев получит полное тепло

В Киеве было введены аварийные отключения электроэнергии и остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Что сильно напугало жителей столицы, потому что в некоторых районах столицы перед этим фиксировались существенное снижение напряжения в электросети.

Специалисты объясняют, что отключение требовалось, чтобы энергетики имели возможность проводить восстановительные работы. По состоянию на данный момент, ситуация налаживается: энергетики восстанавливают общее питание, а теплоноситель уже начал поступать в дома.

Ситуация налаживается: питание возобновлено, тепло возвращается

Сейчас ситуация налаживается. Как сообщили в КМВА, по команде «Укрэнерго» в Киеве были применены экстерные отключения электроэнергии. Сейчас специалисты уже разрешили проблему. Общее питание возобновляется.

В правительстве отмечают, что в Киеве уже запущена система теплоснабжения.

«Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск поставок непосредственно в жилище. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня», — обещает премьер-министр Юлия Свириденко.

Процесс восстановления отопления: может затянуться

По мнению Алексея Кучеренко, народного депутата Украины, идет процесс по восстановлению теплоснабжения в дома киевлян после массированного удара РФ, вероятно, что с этим были связаны аварийные отключения.

«Коммунальщики Киева сейчас будут понемногу восстанавливать теплоснабжение в домах, как от ТЭЦ-5, так и от ТЭЦ-6. От ТЭЦ-5 уже начали. Это, по сути дела, треть города, даже больше — Печерск, Голосеево, часть Позняков, набережная Днепра по левому берегу и другие. Центральное отопление может появиться до конца дня», — рассказывает ТСН.ua Алексей Кучеренко.

Он добавляет, что речь идет о подаче центрального отопления, а вот по домам, скорее всего, будет другая картина, потому что из внутридомовых сетей слили воду.

«Теперь придется запускать теплоноситель в дома. И это будет, к сожалению, не скорый процесс. Спустить воду из сетей дома проще, чем заполнить их теплоносителем. Фактически это новый отопительный сезон, который осенью длится до 7 и более дней», — говорит Кучеренко.

Прогноз по электричеству и цена войны

Что касается ограничений с электричеством для электротранспорта, то они были временными.

«Сейчас специалисты не могут прогнозировать возможные нагрузки, потому что из-за морозов имеем безумное потребление электричества, особенно там, где отсутствует теплоснабжение. Так что приходится проводить восстановление после обстрелов в ручном режиме. Думаю, что и дальше будут такие нервные запуски и перезапуски», — говорит Кучеренко.

Он советует горожанам следить за сообщениями от энергетиков, правительства, КГГА и КМВА, чтобы быть в курсе происходящего.

«Наши люди почему-то решили, что во время войны можно обойтись без отключений и без поражений со стороны врага, а сейчас ищут крайнего. Такого не бывает. Когда идет война, к сожалению, гибнут люди и наносятся серьезные поражения по энергетике. Такова цена войны. Все это нам показывает Путин, потому что такие действия — это и есть его „мирный план“. Удары по энергетике в такие морозы — давление на страну, людей и руководство. Надо держаться», — заключает Кучеренко.