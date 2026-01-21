- Дата публикации
Киев
Экстренные отключения в Киеве: ДТЭК возобновил питание критической инфраструктуры после атаки
В Киеве возобновили электроснабжение критической инфраструктуры, однако около 44 тысяч домов до сих пор без света. Ремонтные работы продолжаются непрерывно.
В Киеве возобновили электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры после вражеской атаки.
Об этом сообщили в ДТЭК Киев.
В то же время, энергетики отмечают, что общая ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. В городе продолжают действовать экстренные отключения, а почасовые графики и разделение на группы не применяются.
Сложнее остается ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов. Из-за разрушения объектов столичного поколения без электроснабжения все еще остаются около 44 тысяч домов.
В ДТЭК подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и постепенным возвратом света потребителям.
Напомним, на 21 января в Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Ведь ее состояние остается крайне сложным из-за постоянных российских атак и резкого похолодания.
По словам первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова, возврат к почасовым графикам отключений в Киеве состоится после стабилизации ситуации.
Тем временем Киев находится на грани энергетической катастрофы. Так сказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.