Экстренные отключения в Киеве: ДТЭК возобновил питание критической инфраструктуры после атаки

После атаки без света остаются 44 тысячи домов в Киеве — ДТЭК / © unsplash.com

В Киеве возобновили электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры после вражеской атаки.

Об этом сообщили в ДТЭК Киев.

В то же время, энергетики отмечают, что общая ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. В городе продолжают действовать экстренные отключения, а почасовые графики и разделение на группы не применяются.

Сложнее остается ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов. Из-за разрушения объектов столичного поколения без электроснабжения все еще остаются около 44 тысяч домов.

В ДТЭК подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и постепенным возвратом света потребителям.

Напомним, на 21 января в Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Ведь ее состояние остается крайне сложным из-за постоянных российских атак и резкого похолодания.

По словам первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова, возврат к почасовым графикам отключений в Киеве состоится после стабилизации ситуации.

Тем временем Киев находится на грани энергетической катастрофы. Так сказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.