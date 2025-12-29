ТСН в социальных сетях

Киев
200
1 мин

Экстренные отключения света в Киевской области: какая ситуация после обстрела

В Киевской области возвращают свет после массированного удара.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © УНИАН

В Киевской области продолжается круглосуточная ликвидация последствий массированного обстрела, который произошел в минувшую субботу. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области.

Об этом сообщает ДТЭК.

Как сообщают энергетики, в Вышгородском районе без электроэнергии остаются более 9 тысяч домохозяйств. Ремонтные бригады работают уже третьи сутки подряд, однако для полного восстановления сетей требуется дополнительное время.

А в Бориспольском и Броварском районах применяются экстренные отключения света.

«Другие районы области: действуют графики отключений», — отметили в ДТЭК.

Напомним, в большинстве регионов Украины 29 декабря действуют почасовые графики отключений света и в отдельных областях — аварийные отключения электроэнергии. В Киевской области до сих пор обесточенными остаются около 9000 абонентов.

На левом берегу Киева 29 декабря продолжаются экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия российской атаки.

