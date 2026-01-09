Экстренные отключения света в Киеве охватили весь город

Отключение света в Киеве

Дополнено новыми материалами

Во всем Киеве 9 января ввели экстренные отключения света из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Во время экстренных отключений электроэнергии графики не действуют.

Киевлян, в чьих домах есть свет, призывают пользоваться мощными электроприборами по очереди. Ведь любое экономное потребление помогает избегать локальных аварий.

Напомним, из-за ночной массированной атаки 9 января сначала на левом берегу Киева были введены экстренные отключения света. На правом берегу до этого момента электроснабжение оставалось плановым. Энергетики ДТЭК работают над восстановлением тепла и света, прежде всего заживляя критическую инфраструктуру.

Заметим, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о сложной ситуации в столице после российской атаки. Из-за повреждения инфраструктуры почти 6000 домов остались без тепла, также есть перебои с водой. Кличко призвал киевлян по возможности временно выехать за город в дома с альтернативным отоплением.

Известно о четырех погибших и 25 пострадавших из-за ночной атаки по Киеву.