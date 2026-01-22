Экс-тренера "Динамо" и сборной обвиняют в избиении сантехника: детали скандала

Алексей Михайличенко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Бывшего тренера «Динамо» Алексея Михайличенко в Сети обвинили в избиении сантехника.

О скандальном инциденте сообщила журналистка Наджие Аметова.

Она утверждает, что 21 января в одном из домов Печерского района Киева сантехника Николая, обслуживающего несколько домов в этой части города, якобы избил бывший тренер «Динамо» Алексей Михайличенко.

Реклама

По данным журналистки, пострадавший Николай находится в одной из больниц Печерского района. Причиной конфликта стало отсутствие отопления дома.

«По словам Николая, начальник жеда снимал все на телефон, однако после общения с Алексеем Михайличенко сообщил, что видео исчезло. Соседи из нашего дома очень тепло отзываются о Николае. Каждый день он приезжает в центр города из Гостомеля и с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям. Николай подал заявление в полицию, но переживает, что из-за известного имени обидчика дело могут замять», — отмечает Аметова.

Журналистка рассказала, что сама позвонила Михайличенко.

«Он вел себя свысока и посоветовал мне „отдыхать“, отметив, что ему безразлично, даже если об этом будут писать. Я прошу не оставаться в стороне и распространить эту историю, ведь никто не имеет права поднимать руку на человека, тем более на того, который не является причиной дискомфорта», — подытожила она.

Реклама

Что говорят в полиции

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, соответствующее заявление поступало в полицию. Возбуждено уголовное производство по ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Обстоятельства происшествия выясняются.

Официальной заявил от пресс-службы полиции Киева на момент публикации новости не было.

Что заявил сам Михайличенко

Официального комментария от экс-тренера пока не было. Однако Telegram-канал «Динамовец» утверждает, что связался с Михайличенко. Разговор получился недолгим — около 1 мин.

«Это кто такое пишет, вы больной человек? Я даже не знаю, что на это ответить», — передают якобы слова экс-тренера в паблике. Далее Михайличенко бросил трубку.

Реклама

Напомним, Алексей Михайличенко был игроком киевского «Динамо» в 1982-1990 годах. В 2002-2004 и 2019-2020 годах работал главным тренером «Динамо». В 2010-2019 годах являлся спортивным директором «Динамо». В 2008-2009 годах он возглавлял сборную Украины.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области местные жители избили энергетика из-за отключения света.

Также мы писали, что в Днепре люди избили энергетиков, приехавших отключать их дома.