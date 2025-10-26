"Ее спасли секунды": киевлянка рассказала о том, как во время обстрела выжила 14-летняя девочка

Разрушенная квартира в Деснянском районе Киева

Реклама

В воскресенье, 26 октября, российские войска ударили по Киеву беспилотниками. В частности, пострадал здание в Деснянском районе столицы. Владелица одной из квартир рассказала, что происходило этой ночью и кому удалось выжить.

Об этом говорится в эксклюзиве «Киев24».

Что известно о спасшейся семье

Как рассказала Ольга, владелица квартиры, здесь жила семья переселенцев из Красного Лимана. Муж, жена и их дочь, 14-летняя. Фактически это, на этом месте, где провал полностью, это была комната девочки. И ребенок чудом спасся, поскольку попадание произошло в полтретьего ночи. И ребенок вышел в туалет.

Реклама

«В момент попадания. Вы понимаете, насколько Бог есть и Бог нас хранит. Ребенок вышел из комнаты, вот ванная. Ее привалило шкафчиком, она закричала. Вот комната родителей была, соседняя. Родители выбежали, ребенка уволили из ванной. И они в последнюю секунду, как загорелся пожар, выбежали наружу. Вот такое удивительное спасение жизни. Никто не погиб, но квартира полностью уничтожена», — рассказала женщина.

Разрушенная квартира

Соседи, к сожалению, не выжили. Они прятались в ванной комнате. Когда загорелся пожар, они не смогли выбраться и погибли из-за угарного дыма.

А девочка выскочила, они пробежали в коридор наружу. Просто секунды их спасли, понимаете? Какое-то мгновение. И здесь полностью был пожар. Здесь невозможно было спастись, если бы они не выбежали», — эмоционально поделилась киевлянка.

Разрушенная квартира

Ранее жительница дома, пострадавшего от атаки РФ, рассказала о пережитом. Женщина говорит, что из-за сильного дыма к подъезду нельзя было выйти.

Реклама

«До сих пор окна в парадном все черные. И невозможно было спуститься. Так мы быстренько на дверях мокрую простыню, на этот балкон открыли, туда тоже мокрое повесили. Так что у нас, в принципе, было нормально в квартире. А они (семья племянника — ред.) вот вышли, бедные двое детей небольших. И жена и муж. Они вовремя ушли», — вспомнила женщину страшную ночь.