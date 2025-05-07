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- Киев
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"Едва заикаться не начал": житель Киева рассказал о пережитой атаке БпЛА
Киевлянин рассказал о последствиях ночной атаки дронов.
В среду, 7 мая Киев массированно атаковали БПЛА . Житель города рассказал о последствиях обстрелов.
Об этом житель Киева рассказал в эфире "Новости Live".
По его словам, момент взрыва очень испугал. Мужчина с близкими, котом и собакой быстро выбежали из квартиры. В доме пострадали 7-9 этажа, они выгорели.
"Вскочили так, я едва заикаться не начал. Ребята выбегали в трусах, поцарапанные. Но, я думаю, погибших нет. Пострадавшие есть, "скорая" была. отделались легким испугом", - констатировал он.
Мужчина отметил, что, кроме взрывов и работы ПВО, слышали, вероятнее всего, пролет ракеты.
Напомним, в среду, 7 мая, россияне снова совершили массированную атаку на Киев. В результате массированной атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения, среди них — четверо детей.