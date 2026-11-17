Движение по Северному мосту частично восстановлено / © УНИАН

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ВКиеве частично возобновили движение по Северному мосту, которое получило повреждения в результате российской атаки. Теперь переправой снова могут пользоваться пассажирский общественный и специальный транспорт, но легковым автомобилям и транзитным грузовикам проезд пока запрещен.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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«Частно восстанавливаем движение общественного транспорта и по Северному мосту», — говорится в сообщении.

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Как теперь организовали движение по Северному мосту

По результатам обследования специалисты ГП «Национальный институт развития инфраструктуры» позволили частично восстановить движение с учетом повреждений конструкций.

Теперь общественный и специальный транспорт будет двигаться по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Чтобы организовать такой проезд, полосы сместили поближе к тротуарам: барьерное ограждение демонтировали, а часть пешеходной зоны временно использовали для движения.

В то же время легковые автомобили и транзитный грузовой транспорт по мосту ехать не могут. Ограничения будут действовать, учитывая состояние поврежденных конструкций.

Что будет с мостом дальше

Нынешняя схема движения — временное решение, позволяющее хотя бы частично восстановить сообщение между берегами Днепра. Окончательные выводы о состоянии постройки еще впереди.

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Специалисты должны провести подробное инструментальное обследование поврежденных конструкций. Оно поможет определить, насколько повреждения повлияли на несуществующую способность моста, какие противоаварийные меры необходимы и что нужно учесть при подготовке проекта восстановления.

Как атака на мосты изменила транспортную ситуацию в Киеве

После ночной российской атаки 17 ноября движение по Северному и Южному мостам сначала полностью перекрыли. Поэтому общественный транспорт пришлось перенаправлять другими переправами. В частности, автобусы №21, 73 и 101 сменили маршруты и начали курсировать через Подольский мостовой переход.

Перекрытие двух важных переправ быстро сказалось на дорожной ситуации. В столице возникли масштабные пробки , автомобили двигались с задержками, а пассажирам приходилось искать альтернативные способы добраться до нужных районов города.

В то же время другие мосты через Днепр продолжили работать . В частности, движение сохранялось Дарницким мостом и мостом Метро, а на мосту Патона ввели реверсивную схему: направление движения менялось в зависимости от времени суток.

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