Двигатель от "Шахеда" - в детской комнате: российский дрон уничтожил частный дом в Киеве

Атака российских "Шахедов"

В Дарницком районе Киева во время российского ракетно-дронового удара 27 декабря произошел прямой прилет вражеского «Шахеда» в частный дом.

Хозяин дома по имени Александр, который чудом выжил после попадания, рассказал о пережитом в ту ночь журналистам «Радио Свобода».

По словам мужчины, его жизнь спасло бетонное перекрытие, которое выдержало и не обвалилось после взрыва.

«Очнулся уже на полу, в стенах везде осколки от стекол торчат. Боженька уберег, накрыл меня чудо-покрывалом каким-то. Схватил собаку и выходить. Двигатель от „Шахеда“ в детской комнате лежал возле кровати», — рассказывал о первых минутах после попадания Александр.

Он отметил, что дети и жена, к счастью, за два дня до этого поехали к теще на Рождество, поэтому в доме больше никого не было.

Также Александр обратил внимание на дом престарелых, расположенный неподалеку, в котором находилось 22 человека. Ви говорит, что если бы «Шахед» попал туда, было бы много погибших.

Он отметил, что в его доме сгорели все вещи, ведь в дом попал ударный дрон, а не его обломок, поэтому после взрыва произошел пожар.

«Где здесь военный какой-то объект или еще что-то? Что мы сделали?» — риторически спрашивает Александр, комментируя это военное преступление государства-террористки.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за российской атаки в Дарницком районе Киева произошли возгорания нескольких частных домов. Из-за угрозы распространения огня на дом престарелых из этого заведения спасатели эвакуировали десять человек.