Две мошенницы украли более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ

Полиция расследует продажу квадрокоптеров которых не существует / © Полиция Киева

Трое фигурантов, находясь в сговоре, размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, однако после перевода средств заказчиками исчезали, так и не отправив товар.

Об этом сообщила полиция Киева.

Разоблачили преступную схему следователи Подольского управления полиции г. Киева за сопровождение оперативных работников и процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры столицы.

По данным следствия, 30-летняя предпринимательница в сговоре со своей матерью и знакомым мужчиной в специализированных Telegram-каналах предлагала поставку квадрокоптеров DJI Mavic. После получения денег за товар на счета фиктивно созданных ФЛП, «бизнесмены» исчезали, не поставив заказчикам оплаченные квадрокоптеры.

«Сейчас задокументировано, что по такой схеме трое сообщников обманули волонтера более чем на 500 000 грн, „продав“ ему несуществующие беспилотные летательные аппараты. Впоследствии двое из вышеупомянутых предпринимателей завладели еще более 1,5 млн грн средств предприятия, которое хотело закупить дроны для передачи военным», — отметила следователя следственного отдела Анастасия Бойко.

Женщине и мужчине, 30 и 28 лет, следователи заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в крупных размерах, совершенное в условиях действия военного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

53-летней киевлянке, участвовавшей в схеме по присвоению 500 тыс. грн, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в больших размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает строжайшее наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине выманивают деньги у родственников военнопленных. В то же время военных нужно помнить, что ни одна государственная структура никогда не требует денег за освобождение пленных или поиск пропавших.