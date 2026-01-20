Две кофты и очередь за горячей едой: будни киевлян, оказавшихся в эпицентре российского холодомора

Как выживают жильцы домов с электроплитами без света и отопления / © Управление ГСЧС Киева

В Киеве из-за последствий очередной российской атаки более сотни многоэтажек остаются без тепла, в то время когда температура воздуха превышает 10 градусов мороза.

Что говорят киевляне и как переживают российский «холодомор», пишет «Настоящее время».

В одном из районов Киева люди стоят в очереди за горячим обедом. Волонтеры привезли еду туда, где люди из-за российских обстрелов остались без возможности ее приготовить или даже разогреть. В очереди — семьи с детьми и люди постарше.

«У нас многоэтажка, нет света. Если нет света, то не работают плиты и отопления нет. А подогреть еду как, когда нет света?», — говорит пенсионерка Валентина Кирякова, пришедшая за горячей едой с шестилетней внучкой Евой.

Малютка рассказывает, как согревается дома: «Ну, бывает в кофте, а иногда в двух теплых кофтах. А когда все равно холодно — одеваю курточку».

Екатерина Прокопенко с детьми тоже пришла за горячей едой. Говорит, что приготовить еду дома просто нет возможности, потому что дома стоят электроплиты.

«Дети ходят в садик — в садику, слава богу, их кормят. А когда выходные — вот мы здесь», — отмечает она.

Волонтеры рассказывают, что на этот день раздают тысячи порций горячих блюд. Работают в районах, где ситуация со светом и отоплением самая сложная.

«Мы обеспечиваем тысячи порций по всему Киеву. Каждый день стараемся делать все больше и больше. Но главное — понять, где потребность острейшая, и доставлять еду туда, где больше всего пострадали», — говорит Юлия Высыцкая, представитель организации World Central Kitchen.

Напомним, что после ночных обстрелов 20 января пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.

По словам Кличко, без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек — это 80% домов, которым вернули тепло после ударов 9 января.