Два взрыва в Киеве за один день: что известно о последствиях и причинах

На рынке в Деснянском районе столицы произошел взрыв / © Полиция Киева

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В Киеве 3 апреля произошли два взрыва в разных районах города, которые привели к гибели и травмированию людей.

Правоохранители рассматривают разные версии событий, включая случайность и умышленные действия.

ТСН.ua собрал все, что известно об инцидентах в двух районах столицы.

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Взрыв в Деснянском районе

Днем, на территории рынка «Юность» раздался взрыв, в результате которого погибли двое мужчин в возрасте 59 и 60 лет.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако второй пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Взрыв в Днепровском районе

В Днепровском районе мужчина получил ранения после того, как поднял подозрительный предмет, обмотанный проволокой у гаражей.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что пострадавший нашел кусок медной проволоки, на конце которой был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, которую он начал подогревать зажигалкой.

«В результате взрыва обломками посек живот. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, без угрозы жизни», — написали в ведомстве.

На месте работали взрывотехники, следователи и медики. Прошло без пожара.

Что говорят правоохранители

По предварительной информации, причиной взрыва на рынке «Юность» мог быть газовый баллон, но позже правоохранители установили, что взрыв произошел из-за подрыва гранаты.

В помещении взрывотехники главка обнаружили остатки боеприпаса.

По указанному факту следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства:

по части 2 статьи 115 УК — умышленное убийство

по части 1 статьи 263 УК — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты между собой. Следователи рассматривают все версии — от случайного взрыва до умышленных действий

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