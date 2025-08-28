Два российских дрона атаковали еще один дом в Дарницком районе Киева: какие последствия

Еще один атакованный Россией дом в Дарницком районе Киева / © скриншот с видео

Два российских дрона атаковали еще один дом в Дарницком районе Киева: с 9 по 12 этаж — несколько квартир практически уничтожены.

Об этом сообщает «Киев24».

«Около 3:20 ночи жители услышали свист, громкий взрыв, после чего дом просто начал содрогаться», — говорится в сообщении.

По словам местной жительницы, все затянуло дымом и очень много квартир загорелось.

Кроме того, в Днепровском районе произошло попадание прямо в отделение почты: к счастью, без погибших.

Больше всего пострадали первые подъезды. В большинстве квартир повреждены окна и фасад. Во дворе стоят выжженные машины, также загоревшиеся от этого взрыва.

Жители дома говорят, что, когда выбежали на улицу, все еще летали дроны над головами.

По информации от главы Днепровской РГА, к счастью, нет ни погибших, ни пострадавших.

Напомним, в Киеве количество пострадавших возросло до 48 человек.

Известно также о 12 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.

В ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.