Два российских дрона атаковали еще один дом в Дарницком районе Киева: какие последствия
Несколько квартир с 9 по 12 этаж практически уничтожены, также произошло попадание в отделение почты.
Два российских дрона атаковали еще один дом в Дарницком районе Киева: с 9 по 12 этаж — несколько квартир практически уничтожены.
Об этом сообщает «Киев24».
«Около 3:20 ночи жители услышали свист, громкий взрыв, после чего дом просто начал содрогаться», — говорится в сообщении.
По словам местной жительницы, все затянуло дымом и очень много квартир загорелось.
Кроме того, в Днепровском районе произошло попадание прямо в отделение почты: к счастью, без погибших.
Больше всего пострадали первые подъезды. В большинстве квартир повреждены окна и фасад. Во дворе стоят выжженные машины, также загоревшиеся от этого взрыва.
Жители дома говорят, что, когда выбежали на улицу, все еще летали дроны над головами.
По информации от главы Днепровской РГА, к счастью, нет ни погибших, ни пострадавших.
Напомним, в Киеве количество пострадавших возросло до 48 человек.
Известно также о 12 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.
В ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.