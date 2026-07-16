Два человека погибли в результате ракетной атаки на Киев

Удар по Киеву / © Getty Images

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В результате ракетной атаки на Киев в ночь на 16 июля погибли два человека.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

«Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага», — говорится в сообщении.

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Он заявил, что 6 пострадали, в том числе 16-летний парень.

«Пострадали 6 жителей столицы. В том числе 16-летний парень. Трое раненых медики госпитализировали», — сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 июня атаковали Киев баллистическими ракетами .

Мы ранее информировали, что попадания вражеских ракет были зафиксированы в Дарницком, Святошинском районах и Дарнице .

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