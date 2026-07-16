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Два человека погибли в результате ракетной атаки на Киев
Пострадали шесть человек, среди которых 16-летний парень.
В результате ракетной атаки на Киев в ночь на 16 июля погибли два человека.
Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.
«Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага», — говорится в сообщении.
Он заявил, что 6 пострадали, в том числе 16-летний парень.
«Пострадали 6 жителей столицы. В том числе 16-летний парень. Трое раненых медики госпитализировали», — сообщил Кличко.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 16 июня атаковали Киев баллистическими ракетами .
Мы ранее информировали, что попадания вражеских ракет были зафиксированы в Дарницком, Святошинском районах и Дарнице .