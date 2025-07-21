ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры: суд избрал меру пресечения

Подозреваемый в совершении ДТП работник прокуратуры Андрей Молочный / © Офис Генерального прокурора

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Шевченковский райсуд Киева 21 июля избрал меру пресечения для работника прокуратуры Андрея Молочного, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в центре столицы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Генпрокурор — старший группы прокуроров Руслан Кравченко просил суд применить к подозреваемому Молочному меру пресечения без возможности внесения залога. Суд поддержал позицию прокуратуры и взял подозреваемого под стражу на 60 дней без альтернативы залога — до 17 сентября 2025 года.

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Генпрокурор отметил, что сторона обвинения удовлетворена решением суда.

«Продолжим работать до направления обвинительного акта в суд, и потом будем поддерживать государственное обвинение для достижения одной цели — максимального наказания», — добавил Кравченко.

Напомним, вечером 19 июля в Киеве на Большой Васильковской пьяный Молочный выехал на пешеходную зону и сбил женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшая умерла. Работник прокуратуры сначала сбежал с места аварии, но впоследствии его задержали.

Действия водителя квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

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Генпрокурор заявил, что взял под личный контроль дело об этой аварии.