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- Киев
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ДТП на Киевщине: уничтоженный автомобиль и трое погибших (фото)
На трассе водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом. Все находившиеся в автомобиле погибли.
В Барышевской громаде на автодороге Веселиновка — Мирное произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Chevrolet на скругленном участке дороги не справился с управлением и допустил съезд на обочину дороги, где столкнулся с деревом.
«Водитель и двое 40-летних пассажиров погибли на месте происшествия», — уточнили правоохранители.
Следователи следственного управления полиции Киевщины осуществляют досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли три человека.
А в Луцке погибли супруги в жуткой аварии.