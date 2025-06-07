ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

ДТП на Киевщине: уничтоженный автомобиль и трое погибших (фото)

На трассе водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом. Все находившиеся в автомобиле погибли.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

В Барышевской громаде на автодороге Веселиновка — Мирное произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Chevrolet на скругленном участке дороги не справился с управлением и допустил съезд на обочину дороги, где столкнулся с деревом.

«Водитель и двое 40-летних пассажиров погибли на месте происшествия», — уточнили правоохранители.

На месте ДТП

На месте ДТП

Следователи следственного управления полиции Киевщины осуществляют досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли три человека.

А в Луцке погибли супруги в жуткой аварии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie