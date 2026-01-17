ТСН в социальных сетях

ДТЭК объяснил причины длительных обесточиваний в Киеве

ДТЭК сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в Киеве.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Киев

Киев / © Associated Press

В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщает компания ДТЭК в Telegram.

По информации энергетиков, специалисты работают непрерывно, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения и стабилизировать работу энергосистемы. Сейчас ситуация остается сложной: ориентировочно киевляне имеют около трех часов электроснабжения и до десяти часов без света.

В ДТЭК отмечают, что энергосистема функционирует в аварийном режиме, поэтому фактические часы со светом могут меняться в зависимости от состояния сети и объема повреждений.

Если по конкретному адресу электроснабжение отсутствует более 12 часов, это может свидетельствовать о локальной аварии. В таком случае жителям советуют проверить наличие зафиксированного повреждения через официальный чат-бот ДТЭК или на сайте компании.

В случае если информация об аварии отсутствует, необходимо обратиться в ЖЭК или ОСМД. Они должны проверить внутридомовые сети и, при необходимости, подать соответствующую заявку энергетикам.

Напомним, ранее мы писали о том, что ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 17 января, для столицы и всех регионов Украины

