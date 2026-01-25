ДТЭК обратился к жителям Троещины за помощью: что нужно

«Сети не рассчитаны на роль батарей»: почему Троещина может надолго остаться в темноте / © ТСН.ua

В Киеве из-за обстрелов ситуация с электроснабжением и теплом в Деснянском районе сейчас самая сложная.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что когда свет появляется после отключений, многие жители одновременно включают электрообогреватели. Поэтому энергетики обратились к жителям Левого берега, в частности, Троещины.

«Мы вас искренне понимаем. Семьи энергетиков живут в тех же условиях. Без тепла в такую погоду действительно тяжело. Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, появляются новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше», — просят ДТЭК.

В компании призывают киевлян, несмотря на тяжелые обстоятельства, не включать одновременно мощные электроприборы.

«Даже небольшая экономия со стороны каждой семьи поможет снизить нагрузку на сети и выстоять в это сложное время», — отметили в ДТЭК.

Напомним, что в Киеве без света, как и вчера, остаются более 800 тысяч абонентов, действуют экстренные отключения.