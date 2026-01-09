"Дроны прилетели сюда дважды сознательно": Сибига рассказал новые подробности ночной атаки РФ по Киеву

Атака на Киев 9 января / © Associated Press

Реклама

Российские оккупанты в ночь на 9 января дважды ударили «Шахедами» по жилому дому в Дарницком районе Киева, причем дроны были начинены дополнительными средствами поражения для максимальных жертв.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Глава МИД подчеркнул, что этот удар является демонстративным надругательством Владимира Путина над какими-либо мирными усилиями.

Реклама

«Все мы видим, что это жилой район и дроны «Шахед» прилетели сюда дважды сознательно. Их боевая часть была начинена дополнительными средствами поражения для нанесения максимального ущерба. К сожалению, погиб врач, приехавший спасать людей — он стал жертвой именно второго удара. Любая слабость — это поощрение Путина к дальнейшему террору. Мы должны реагировать обратно от того, чего ожидает враг», — заявил Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что по поручению президента Украины дипломатическая команда с ночи находится на связи с партнерами, требуя не только оружия, но и усиления санкционного давления.

По его словам, принятие 20-го санкционного пакета Евросоюзом должно стать одним из инструментов повышения цены войны для кремлевского режима. Отдельное внимание Сибига уделил реакции стран, которые ранее осуждали фейковые атаки на Кремль, но молчат сейчас.

«Мы хотим реакции не только катарской стороны, но и тех стран, которые недавно осудили якобы удар украинской стороны по якобы резиденции Путина. Этого удара не было, но реакция была. А сейчас мы ожидаем от тех государств, которые позорно отреагировали на этот псевдофакт, чтобы они осудили реальный террористический ракетный удар по Украине. Любое затягивание только активизирует агрессора. Хотя у нас уже есть определенные позитивные сигналы относительно ПВО и возможностей ускорения поставок», — добавил глава МИД.

Реклама

Андрей Сибига отметил, что каждый такой визит иностранных лидеров в пострадавшие районы Киева является «визитом смелости и солидарности», который демонстрирует агрессору, что Украина не осталась наедине с террором. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы, а все медицинские учреждения и спасательные службы продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации.

Что известно об атаке на Киев

В ночь на 9 января россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

Из-за атаки РФ в столице погибло четыре человека, а по меньшей мере 25 получили ранения.

Во время массированной воздушной атаки по Киеву российские войска, по очень ориентировочным оценкам, применили десятки ракет разных типов и более двухсот ударных дронов.

Реклама

Также во время ночной атаки погиб 56-летний медик Сергей Смоляк. Известно, что мужчина был родом из Новой Каховки, имел 30 лет стажа, статус ВПЛ и обожал своих внучек. Трагедия произошла, когда бригада скорой помощи спасала пострадавших на проспекте Бажана.