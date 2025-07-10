Дроны летели стаями: авиаэксперт о российской тактике обстрела Киева "Шахедами"

Массированная атака "Шахедами" / © ТСН

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В четверг, 10 июля, дроны стаями летели на Киев фактически по всем направлениям почти одновременно.

Об этом рассказал Богдан Долинце, авиационный эксперт.

Значительная часть «Шахедов» была с термобарическими припасами, приводящими к разрушениям инфраструктуры. На них правило двух стен может не работать.

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К тому же, россияне начали использовать китайские двигатели, которые намного быстрее.

«То есть базовые БПЛА развивают скорость — 200-220 км/ч. Последние версии демонстрируют возможность полета на скоростях 300 и более км/ч. И продолжается разработка реактивного „Шахеда“ со скоростью 600 км/ч с той же мощностью боевой части и дальностью», — отмечает эксперт.

Как мы писали ранее, в ночь на 10 июля армия РФ ударила по Киеву дронами и баллистическими ракетами. Есть пострадавшие, госпитализированные медиками. Последствия по районам:

Шевченковский — спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар.

Дарницкий район — в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район — в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район: в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район: падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В КМВА сообщили, что в результате обстрела горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть человек.

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