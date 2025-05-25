Дрон РФ попал рядом с укрытием в столице - видео 18+

Взрыв возле укрытия в Киеве / © скрин с видео

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Утром 25 мая Киевснова подвергся вражеской атаке. Один из дронов-камикадзе попал в землю буквально в нескольких метрах от укрытия, где на тот момент находились люди.

Момент взрыва зафиксировали очевидцы, видео опубликовали Новости.LIVE.

В кадре четко видно вспышку, обломки и слышны испуганные возгласы присутствующих, среди которых — ненормативная лексика. Из-за содержания ролик не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

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Инцидент произошел во время очередной комбинированной воздушной атаки РФ, когда по Киеву и ряду других регионов враг нанес удары ракетами и дронами-камикадзе. По предварительным данным, обломками повреждены объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются.

Дата публикации 12:32, 25.05.25 Количество просмотров 32 Дрон РФ ударил рядом с укрытием в столице — видео 18+

Столичные власти в очередной раз призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно спускаться в укрытие. Этот случай — очередное подтверждение того, что даже короткое промедление может стоить жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного российского удара. По его словам, РФ выпустила 300 дронов и 70 ракет, есть жертвы