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- Киев
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Дрон РФ попал рядом с укрытием в столице - видео 18+
В сети появилось видео момента прилета дрона возле укрытия в Киеве.
Утром 25 мая Киевснова подвергся вражеской атаке. Один из дронов-камикадзе попал в землю буквально в нескольких метрах от укрытия, где на тот момент находились люди.
Момент взрыва зафиксировали очевидцы, видео опубликовали Новости.LIVE.
В кадре четко видно вспышку, обломки и слышны испуганные возгласы присутствующих, среди которых — ненормативная лексика. Из-за содержания ролик не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Инцидент произошел во время очередной комбинированной воздушной атаки РФ, когда по Киеву и ряду других регионов враг нанес удары ракетами и дронами-камикадзе. По предварительным данным, обломками повреждены объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются.
Столичные власти в очередной раз призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно спускаться в укрытие. Этот случай — очередное подтверждение того, что даже короткое промедление может стоить жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного российского удара. По его словам, РФ выпустила 300 дронов и 70 ракет, есть жертвы