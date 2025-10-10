Дрон попал в многоэтажку на Печерске в Киеве: фото

Попадания русского дрона в многоэтажку на Печерске. / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Киев ночью 10 октября произошло попадание обломков русского дрона в 17-этажное здание в Печерском районе. Возник пожар.

"Общественное" опубликовало фото последствий.

О повреждениях многоэтажки в Печерском районе сообщил мэр Виталий Кличко. В жилой многоэтажке произошло возгорание квартир на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.

ФОТО

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. / © Суспільне

Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки на Киев пострадали 12 человек. К утру восемь травмированных находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.