Дрон попал в многоэтажку на Печерске в Киеве: фото
В нескольких этажах дома возникли пожары в квартирах.
Дополнено новыми материалами
Во время атаки на Киев ночью 10 октября произошло попадание обломков русского дрона в 17-этажное здание в Печерском районе. Возник пожар.
"Общественное" опубликовало фото последствий.
О повреждениях многоэтажки в Печерском районе сообщил мэр Виталий Кличко. В жилой многоэтажке произошло возгорание квартир на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.
ФОТО
Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки на Киев пострадали 12 человек. К утру восемь травмированных находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.