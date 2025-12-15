Драка подростков возле Аллеи памяти в Ирпене: появились новые детали

Драка подростков на Аллее памяти в Ирпене / © скриншот с видео

Муниципальная стража уже провела идентификацию участников драки возле Аллеи памяти в Ирпене Киевской области и передала информацию Национальной полиции для предоставления правовой квалификации.

Об этом сообщили в телеграм-канале Муниципальной стражи Ирпеня.

Муниципальная стража оперативно идентифицировала участников инцидента. Вся собранная информация о причастных лицах уже передана полиции для дальнейшего реагирования и предоставления правовой квалификации действиям сторон конфликта.

«Драки в общественных местах — это проявление неуважения к жителям города и правопорядку. А когда молодежь устраивает „разборки“ на фоне лиц павших воинов, возникает большой вопрос к воспитанию и пониманию ценностей», — говорится в заявлении ведомства.

Там призвали родителей к разговорам с их детьми и отметили, что подобное поведение в таких местах — это не просто хулиганство, а пренебрежение к подвигу героев.

Напомним, полиция Киевской области расследует драку подростков в Ирпене, которая произошла непосредственно возле Аллеи памяти Героев. В соцсетях появилось видео стычки. Продолжается проверка для установления всех причастных лиц к позорному инциденту. Впоследствии событие получит правовую квалификацию в соответствии с законодательством.