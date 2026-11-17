Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и регионе 17 ноября / © pexels.com

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В понедельник, 17 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается пасмурная и дождливая погода с умеренным ветром и температурой воздуха в пределах +3…+7 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 17 ноября в Киевской области будет облачно с прояснениями, также ожидаются дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

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Температура воздуха в области днём составит от +2 до +7 градусов тепла, в Киеве — от +5 до +7.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Сильный дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +3 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве 17 ноября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 17 ноября.

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