Дом загорелся мгновенно: появились детали об убийстве дроном женщины с детьми на Киевщине (фото)
Российский дрон попал именно в ту комнату, где спали мать Антонина, младенец Аделина и 12-летняя Анастасия.
Во время атаки на Киевскую область в ночь на 22 октября из-за попадания российского дрона в дом в селе Погребы погибли местная жительница Антонина, ее шестимесячная дочь Аделина и племянница Анастасия. От взрыва дом мгновенно охватил пожар.
Об этом на сообщил глава Зазимской громады Виталий Крупенко.
Попадание вражеского дрона по дому в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло в 6:57.
«Он попал именно в ту комнату, где находились Зайченко Антонина Владимировна (1987 г. р.), ее маленькая дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея», — говорится в сообщении Крупенко.
Он отметил, что женщина и дети погибли в результате взрыва и пожара, ведь «дом мгновенно охватило пламя».
В соседней комнате находились родители Ярослава — мужа Антонины. Они остались живы.
Хотя на помощь прибежали соседи, оперативно прибыли пожарные команды громады и броварские спасатели, спасти Антонину, Аделину и Анастасию, к сожалению, не удалось.
Напомним, из-за российской атаки на Киевскую область 22 октября погибли четыре человека, двое из которых — дети. Ранее сообщалось, что в селе Погребы от попадания вражеского дрона в частный дом погибли женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка. Их тела нашли на месте пожара. Четвертый погибший — мужчина из Броварского района 1987 года рождения.