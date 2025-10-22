Дом загорелся мгновенно: появились детали об убийстве дроном женщины с детьми на Киевщине (фото)

Погибшие из-за атаки на Киевщину женщина и двое детей

Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Киевскую область в ночь на 22 октября из-за попадания российского дрона в дом в селе Погребы погибли местная жительница Антонина, ее шестимесячная дочь Аделина и племянница Анастасия. От взрыва дом мгновенно охватил пожар.

Об этом на сообщил глава Зазимской громады Виталий Крупенко.

Попадание вражеского дрона по дому в селе Погребы Броварского района Киевской области произошло в 6:57.

«Он попал именно в ту комнату, где находились Зайченко Антонина Владимировна (1987 г. р.), ее маленькая дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея», — говорится в сообщении Крупенко.

Он отметил, что женщина и дети погибли в результате взрыва и пожара, ведь «дом мгновенно охватило пламя».

В соседней комнате находились родители Ярослава — мужа Антонины. Они остались живы.

Хотя на помощь прибежали соседи, оперативно прибыли пожарные команды громады и броварские спасатели, спасти Антонину, Аделину и Анастасию, к сожалению, не удалось.

Напомним, из-за российской атаки на Киевскую область 22 октября погибли четыре человека, двое из которых — дети. Ранее сообщалось, что в селе Погребы от попадания вражеского дрона в частный дом погибли женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка. Их тела нашли на месте пожара. Четвертый погибший — мужчина из Броварского района 1987 года рождения.