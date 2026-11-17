Киевская кольцевая электричка Kyiv City Express

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«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express, чтобы поддержать пассажиров и обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами Киева. Поезда будут курсировать по полукольцу по маршрутам «Почайна — Дарница — Выдубичи» и обратно со всеми промежуточными остановками.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в Telegram.

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Уже сегодня вечером, 17 ноября, на маршруты выйдут первые 8 дополнительных поездов, которые начнут движение с правого берега на левый.

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рейс Д10 «Почайна — Дарница — Выдубичи» отправится со станции «Почайна» в 16:59;

рейс Д09 «Выдубичи — Почайна — Дарница» стартует со станции «Выдубичи» в 17:00.

Кроме того, с 18 по 20 ноября, кроме 96 основных поездов на полном кольце, будут ежедневно курсировать 16 дополнительных рейсов — по 8 в утренние и вечерние пиковые часы.

В «Укрзалізниці» отмечают, что дополнительные электрички станут удобной альтернативой в часы пик, позволяя пассажирам быстро добраться до или от пересадочных узлов синей («Почайная») и зеленой («Выдубичи») ветвей метрополитена.

Дополнительные рейсы Kyiv City Express

Подробное расписание движения опубликовано на официальном сайте и в Telegram Kyiv City Express.

Напомним, накануне поздно вечером и на рассвете 17 ноября армия агрессорки России в очередной раз атаковала Киев. Под прицелом оказались столичные мосты, а также жилые дома на Оболони. Есть погибшие.

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