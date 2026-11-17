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- Киев
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Добраться с левого берега на правый Киев станет проще: УЗ запускает дополнительные рейсы электрички
Для улучшения транспортного сообщения между левым и правым берегами Киева «Укрзалізниця» назначает 16 дополнительных рейсов кольцевой электрички Kyiv City Express в пиковые часы.
«Укрзалізниця» запускает дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express, чтобы поддержать пассажиров и обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами Киева. Поезда будут курсировать по полукольцу по маршрутам «Почайна — Дарница — Выдубичи» и обратно со всеми промежуточными остановками.
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в Telegram.
Уже сегодня вечером, 17 ноября, на маршруты выйдут первые 8 дополнительных поездов, которые начнут движение с правого берега на левый.
рейс Д10 «Почайна — Дарница — Выдубичи» отправится со станции «Почайна» в 16:59;
рейс Д09 «Выдубичи — Почайна — Дарница» стартует со станции «Выдубичи» в 17:00.
Кроме того, с 18 по 20 ноября, кроме 96 основных поездов на полном кольце, будут ежедневно курсировать 16 дополнительных рейсов — по 8 в утренние и вечерние пиковые часы.
В «Укрзалізниці» отмечают, что дополнительные электрички станут удобной альтернативой в часы пик, позволяя пассажирам быстро добраться до или от пересадочных узлов синей («Почайная») и зеленой («Выдубичи») ветвей метрополитена.
Подробное расписание движения опубликовано на официальном сайте и в Telegram Kyiv City Express.
Напомним, накануне поздно вечером и на рассвете 17 ноября армия агрессорки России в очередной раз атаковала Киев. Под прицелом оказались столичные мосты, а также жилые дома на Оболони. Есть погибшие.