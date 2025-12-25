До скольких работает метро в Киеве: график работы столичного метрополитена

До каких часов работает метро

Реклама

Если ваша цель — найти точное время прибытия поездов или выяснить актуальные изменения в работе станций именно на сегодняшний день, приведенные ниже данные помогут вам легко ориентироваться в ритме городского транспорта.

Мы собрали информацию о том, как функционирует киевское метро — от открытия дверей для первых пассажиров до момента закрытия станций на ночь. Кроме того, вы найдете детали об особенностях интервалов движения, что позволит максимально эффективно рассчитать время на дорогу.

График работы киевского метро

Столичный метрополитен начинает свою работу в 06:00 и завершает в 23:00 вечера. Такой график позволяет горожанам и гостям столицы удобно планировать свои дела в течение всего дня.

Реклама

Ритм движения поездов на всех трех ветвях метро адаптирован к нуждам пассажиропотока.

В будние дни в течение обычного рабочего времени ожидание поезда длится в среднем 5–5,5 минут. В часы пик, когда нагрузка на систему растет, интервалы сокращаются до 3–4 минут, что позволяет избежать чрезмерного скопления людей на платформах.

В выходные дни между прибытием поездов увеличивается до 6–7 минут.

Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн. на одну поездку.

Реклама

Система киевского метрополитена разветвлена на три ключевые линии — красную, синюю и зеленую. Каждая из них играет стратегическую роль, совмещая отдаленные жилые массивы с административным и культурным центром столицы.

Святошинско-Броварская, или красная линия, пролегает через весь город с запада на восток. Она обеспечивает быстрое сообщение между станцией Академгородок на правом берегу и станцией Лесная, которая является важным транспортным узлом левобережья.

Красная линия метро// фото: http://metro.kyiv.ua/

Синяя линия пересекает столицу с севера на юг, пролегая через весь правый берег города. Она берет свое начало от станции Героев Днепра, расположенной в большом жилом массиве Оболонь, и простирается до станции Теремки, обеспечивая удобный доступ к южным районам Киева.

Синяя линия метро// фото: http://metro.kyiv.ua/

Сырецко-Печерская, или зеленая линия, пролегает через всю столицу с северо-запада на юго-восток. Она соединяет станцию Сырец со станцией Красный хутор.

Реклама

Зеленая линия метро// фото: http://metro.kyiv.ua/

Как работает метро во время воздушной тревоги, особенности доступа в ночное время

Подземные станции Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия. Станция Гидропарк находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Если тревога застала вас во время комендантского часа, с полуночи до пяти утра, порядок входа на станции имеет определенные особенности.

Для того чтобы воспользоваться метро как укрытием, вы обязательно должны иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Проход на платформу снабжают представители полиции.

Найти дежурного правоохранителя можно по номерам телефонов, размещенным у входа, или воспользовавшись специальным звонком, расположенным рядом с входной дверью станции.

Каждая подземная станция обустроена так, чтобы люди могли находиться там долго с минимально необходимым комфортом. Для пассажиров доступны:

Реклама