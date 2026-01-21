До 20 часов без света каждый день: эксперт оценил, когда ситуация в Киеве немного улучшится

Киев / © Associated Press

Реклама

В настоящее время Киев преимущественно живет по аварийным графикам отключений света. В то же время, дома без электричества на Левом берегу должны заживить до конца недели.

Такой прогноз сделал эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев в эфире «КИЕВ24».

«Аварийные графики приводят к тому, что суммарно имеем до 20 часов в сутки без стабильного электроснабжения. Враг очень сильно разбил энергетическое кольцо вокруг Киева», — подчеркнул он.

Реклама

Поскольку сейчас генерации в необходимом объеме нет, поэтому существуют аварийные отключения.

По его словам, если не произойдет существенных обстрелов, то до конца недели будут заживлены дома на Левом берегу столицы. Предварительно около двух тысяч не имеют стабильного электроснабжения. Однако возврат тепла в некоторых домах измеряется неделями.

Относительно Борисполя Киевской области ситуация немного тяжелее, говорит Игнатьев. В то же время в городе Бровары уже в ближайшие часы стоит ожидать возвращения стабильного электроснабжения.

Но в дефиците электрической энергии, в существенных морозах повышена аварийная опасность. Поэтому графики не будут действовать. До четырех часов суммарно через сутки будет свет», — добавил энергетический эксперт.

Реклама

Как сообщалось, ночью против 20 января РФ в очередной раз атаковала в Киеве энергетическую инфраструктуру. Это привело к тому, что пол столицы осталось без отопления. Сначала было известно, что после обстрела тепла не было почти 6 тыс. домов, а на вечер стало известно, что более 1600 жилых домов коммунальщики подали тепло.