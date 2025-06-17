Для удара по Киеву враг применил кассетные боеприпасы (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко показал кассетные боеприпасы, которыми враг атаковал столицу / © скриншот с видео

Реклама

Во время атаки на Киев в ночь на 17 июня российские войска применили кассетные боеприпасы. Части этих боеприпасов экстренные службы сейчас находят на столичных Нивках.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко записал видео с Нивок после российской атаки, на котором показал найденные части кассетных боеприпасов.

Реклама

«Нивки. Одна из ракет ударила в жилой дом. Слава Богу, никто не погиб. Но такая вот интересная находка: служба ГСЧС и полиция собрала вот такие вот шары, которые здесь находятся. Это с кассетной начинкой ракеты, вот такие вот маленькие шарики находятся внутри для максимального поражения людей», — рассказал городской голова Киева.

Он подчеркнул, что враг прибегает к геноциду, атакуя мирные города такими боеприпасами.

"Иным, чем геноцид, это назвать нельзя. Сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей, используют такие снаряды, атакуя мирный город», — сказал Кличко.

Дата публикации 10:09, 17.06.25 Количество просмотров 37 Кличко показал видео с кассетными боеприпасами, которыми РФ атаковала Киев

Напомним, российские оккупанты в ночь на 17 июня массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Так, враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Реклама

Из-за вражеских ударов по столице погибли 14 человек, еще 99 — пострадали.

Больше всего разрушений претерпел Соломенский район Киева: там баллистическая ракета полностью разрушила подъезд жилой девятиэтажки — это 40 квартир. Людей ищут под завалами.