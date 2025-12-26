ТСН в социальных сетях

Киев
265
1 мин

Для Киевщины обновили графики отключений света на 26 декабря

Энергетики призывают следить за оперативными изменениями в случае корректировки ситуации в энергосистеме.

Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Компания ДТЭК обновила графики отключений света для Киевской области на 26 декабря.

Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«Киевщина: обновленные графики отключений на 26 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — говорится в заявлении ДТЭК.

Обновленный график отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Обновленный график отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Обновленный график отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Обновленный график отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Напомним, 26 декабря в Украине снова действуют меры ограничения потребления электроэнергии в большинстве областей. ТСН.ua опубликовал графики отключений света для всех регионов Украины, где они действуют в этот день.

265
