Для Киевщины обновили графики отключений света на 26 декабря
Энергетики призывают следить за оперативными изменениями в случае корректировки ситуации в энергосистеме.
Компания ДТЭК обновила графики отключений света для Киевской области на 26 декабря.
Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
«Киевщина: обновленные графики отключений на 26 декабря. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — говорится в заявлении ДТЭК.
Напомним, 26 декабря в Украине снова действуют меры ограничения потребления электроэнергии в большинстве областей. ТСН.ua опубликовал графики отключений света для всех регионов Украины, где они действуют в этот день.