Для части Киева обновили графики отключений света

Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Для Правого береза Киева внесли изменения в график отключений света на 5 января. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил телеграм-канал «єСвітло Київ».

Изменения в графике отключений света в Киеве 5 января

Подгруппа 2.2 отключения

Было:

с 08:00 до 12:00

с 18:30 до 22:30

Стало:

с 08:00 до 12:00

с 13:30 до 15:00

с 18:30 до 22:30

Подгруппа 4.2 отключения

Было:

с 01:00 до 03:00

с 11:30 до 15:30

Стало:

с 01:00 до 03:00

с 11:30 до 18:00

В 15:00 будут выключены:

5.1 подгруппа

5.2 подгруппы

6.1 подгруппа

6.2 подгруппа

В 15:00 будет включена 2.2 подгруппа.

Отключенными остаются:

3.1 подгруппа

3.2 подгруппа

4.1 подгруппа

4.2 подгруппа

«График действует только для Правого берега. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения. Возвращение и отключение света занимает от нескольких минут до 60 минут», — отмечается в заявлении.

Напомним, графики почасовых отключений света 5 января действуют в ряде областей Украины. ТСН.ua собрал и опубликовал графики по регионам.

К слову, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что отключения света в Украине продлятся как минимум до начала марта из-за критической нагрузки на систему в отопительный сезон. Даже при отсутствии новых обстрелов энергосистема работает на пределе возможностей из-за массового использования электрообогревателей, а праздничное улучшение ситуации было лишь временным из-за остановки промышленности.