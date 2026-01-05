- Дата публикации
Для части Киева обновили графики отключений света
Энергетики внесли изменения для нескольких подгрупп на Правом берегу столицы, тогда как на Левом берегу продолжаются экстренные отключения света.
Для Правого береза Киева внесли изменения в график отключений света на 5 января. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил телеграм-канал «єСвітло Київ».
Изменения в графике отключений света в Киеве 5 января
Подгруппа 2.2 отключения
Было:
с 08:00 до 12:00
с 18:30 до 22:30
Стало:
с 08:00 до 12:00
с 13:30 до 15:00
с 18:30 до 22:30
Подгруппа 4.2 отключения
Было:
с 01:00 до 03:00
с 11:30 до 15:30
Стало:
с 01:00 до 03:00
с 11:30 до 18:00
В 15:00 будут выключены:
5.1 подгруппа
5.2 подгруппы
6.1 подгруппа
6.2 подгруппа
В 15:00 будет включена 2.2 подгруппа.
Отключенными остаются:
3.1 подгруппа
3.2 подгруппа
4.1 подгруппа
4.2 подгруппа
«График действует только для Правого берега. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения. Возвращение и отключение света занимает от нескольких минут до 60 минут», — отмечается в заявлении.
Напомним, графики почасовых отключений света 5 января действуют в ряде областей Украины. ТСН.ua собрал и опубликовал графики по регионам.
К слову, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что отключения света в Украине продлятся как минимум до начала марта из-за критической нагрузки на систему в отопительный сезон. Даже при отсутствии новых обстрелов энергосистема работает на пределе возможностей из-за массового использования электрообогревателей, а праздничное улучшение ситуации было лишь временным из-за остановки промышленности.