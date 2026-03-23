Действительно ли РФ нацелилась на железнодорожный вокзал Киева: ответ УЗ

© УНІАН

«Укрзализныця» прокомментировала информацию от некоторых мониторинговых каналов, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может быть центральный железнодорожный вокзал Киева «Киев Пассажирский».

Об этом передает пресс-служба УЗ.

В компании отметили, что киевский вокзал все время полномасштабной войны является ключевой мишенью для врага.

«1489-й день полномасштабной войны, когда киевский вокзал был ключевой мишенью. Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение», — говорится в сообщении.

Контекст

По данным мониторинговых каналов, в течение этих суток российские войска осуществили передислокацию стратегической авиации на востоке, в центре и на западе РФ, вероятно для оснащения крылатыми ракетами.

«Одной из приоритетных целей, враг определил железнодорожный центральный вокзал Киева „Киев Пассажирский“. Будьте внимательны, берегите себя и не игнорируйте сигналы тревоги», — отмечал паблик «Є Радар».

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.