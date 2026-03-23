Действительно ли РФ нацелилась на железнодорожный вокзал Киева: ответ УЗ
Укрзализныця призывает сохранять спокойствие на фоне сообщений мониторинговых каналов о возможной угрозе для столичного вокзала.
«Укрзализныця» прокомментировала информацию от некоторых мониторинговых каналов, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может быть центральный железнодорожный вокзал Киева «Киев Пассажирский».
Об этом передает пресс-служба УЗ.
В компании отметили, что киевский вокзал все время полномасштабной войны является ключевой мишенью для врага.
«1489-й день полномасштабной войны, когда киевский вокзал был ключевой мишенью. Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение», — говорится в сообщении.
Контекст
По данным мониторинговых каналов, в течение этих суток российские войска осуществили передислокацию стратегической авиации на востоке, в центре и на западе РФ, вероятно для оснащения крылатыми ракетами.
«Одной из приоритетных целей, враг определил железнодорожный центральный вокзал Киева „Киев Пассажирский“. Будьте внимательны, берегите себя и не игнорируйте сигналы тревоги», — отмечал паблик «Є Радар».
Угроза нового ракетного удара РФ
Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.