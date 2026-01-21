Действительно ли из Киева уехали 600 тыс. человек: в КГВА не подтверждают слова Кличко

В КГВА отрицают «эвакуацию» 600 тысяч киевлян

Киевская городская военная администрация не подтверждает информацию о выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Поп подчеркнула, что эти дни не подтверждены ни одним подразделением Киевской городской военной администрации. По ее словам, если бы действительно из Киева выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то ситуация со светом в столице не была бы столь критической.

«Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [уехали], ну разве что они не выключили свет», — сказала спикер.

Ранее в комментарии The Times мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с Нового года город покинул 600 тыс. человек, и призвал киевлян, имеющих такую возможность, также уехать.

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев оценил, какова вероятность эвакуации Киева из-за отсутствия света и отопления.