Дети учат русский язык и любят Путина: СБУ взялась за нелегальную школу при монастыре УПЦ МП

СБУ исследует возможную противоправную деятельность нелегальной школы на территории монастыря УПЦ (МП) «Голосеевская пустынь».

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Суспільного».

«СБУ исследует возможную противоправную деятельность на территории монастыря УПЦ (МП) „Голосеевская пустынь“ в рамках уголовного производства. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Что говорят педагоги

Также скандальную информацию, опубликованную «Следствие. Инфо», будет проверять Государственная служба качества образования.

«Государственная служба качества образования Украины ознакомилась с журналистским расследованием „Следствие.Инфо“, в котором говорится о возможном функционировании нелегальной образовательной ячейки в городе Киеве, а также о возможных нарушениях законодательства в сфере образования… Государственная служба качества образования осуществит проверку фактов, изложенных в сюжете», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в четвертый год полномасштабной войны любые проявления антигосударственной идеологии в образовательной среде являются вопросом национальной безопасности.

В свою очередь министр образования Оксен Лисовый заверил, что действия руководителей и педагогов, связанных с нелегальной школой, будут проверены.

«Сам факт существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе русского мира, на четвертый год полномасштабной войны — ситуация, которая не имеет никаких объяснений. В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное не просто недопустимо — это прямая угроза для детей и государства, в котором они живут», — подчеркнул он.

В частности, министр поручил проверить заведения, где дети фиктивно числились как ученики, но фактически учились в подпольной структуре, о которой говорится в расследовании.

«Отдельно и принципиально» он обещает проверить действия руководителей и педагогов, вовлеченных в эту деятельность.

«По результатам проверок должны быть приняты конкретные, жесткие решения в отношении организаторов и лиц, непосредственно осуществлявших это обучение. Речь идет не только о выяснении того, имеют ли соответствующие заведения право предоставлять образовательные услуги, а также передачи материалов в правоохранительные органы. В этой ситуации свою оценку также должна дать СБУ, учитывая, что подобные действия могут содержать признаки взрывной деятельности», — подытожил глава Минобразования.

Напомним, журналисты выяснили, что в Киеве при монастыре УПЦ Московского патриархата «Голосеевских пустынь» действует нелегальная школа, которая «зомбирует» украинских детей враждебной пропагандой. В подпольной школе Московского патриархата учащиеся изучают русский язык, который в расписании указан как «славянский», поют советские песни и читают русскую литературу.