"Детей позакрывали в классах": мать ученика столичной школы рассказала о первых минутах после нападения на учительницу

В Киеве выясняются обстоятельства кровавого инцидента в одной из школ, где ученик напал с ножом на педагога. Несмотря на шоковое состояние, родители отмечают профессионализм действий персонала школы, что помогло избежать еще большей трагедии.

Реакция педагогов и безопасность учеников

Оксана, мать одного из учеников школы, рассказала о том, как разворачивались события непосредственно в учебном заведении во время нападения. По ее словам, учителя сработали слаженно и по четкому протоколу безопасности.

«Такая ситуация случилась. Она с кем-либо может случиться, но понравилось то, что мгновенно отреагировали учителя. Детей позакрывали в классах. Учителя были с детьми», — делится она.

Женщина подчеркнула, что именно такой подход помог предотвратить панику среди учеников, которые могли бы оказаться в эпицентре событий или пострадать во время хаотического движения по коридорам.

Что известно о пострадавшей учительнице

Женщина также отметила, что ставшая жертвой нападения педагог имела безупречную репутацию в школьном сообществе. По словам Оксаны, раньше о пострадавшей учительнице она слышала только положительные отзывы от родителей и учащихся.

Отмечается, что сейчас учительница находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 12 января, в первый день обучения после зимних каникул, ученик, 2011 года рождения, с ножом напал на учительницу и одноклассника. Затем парень ранил и себя.