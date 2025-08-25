Демонтаж Торгового дома на Подоле: в Киеве согласовали снос исторических зданий

Исторические здания Торгового дома на Подоле / © bzh.life

Департамент охраны культурного наследия КГГА согласовал демонтаж комплекса зданий, известных как Торговый дом, по ул. Житнеторжский, 10а и 10а1, в Киеве.

Соответствующее решение Консультативный совет Департамента принял 21 августа, сообщил активист и хранитель памяток Дмитрий Перов.

Работы планируют провести в рамках так называемых противоаварийных мероприятий. В то же время, проект не предусматривает реставрации или восстановления памятников. Так что, когда они могут состояться, неизвестно.

Проектанты планируют демонтировать крышу, все внутренние стены и перекрытия и частично наружную (дворовую) стену. Такую необходимость объясняют аварийностью. Однако технический отчет о состоянии конструкций в проекте отсутствует, а памятка официально никогда не признавалась аварийной.

Торговый дом на Житнеторгской построили в середине XIX века. Он является частью архитектурного ансамбля одноименной площади. Скамейки комплекса использовали ремесленники и лавочники, а в двухэтажном здании рядом могли останавливаться торговцы из других городов. В советское время здесь действовал завод «Медицинская техника». С 1990-х годов здания заброшены.

В настоящее время владельцем комплекса является ООО «Тадини», ранее планировавшее застройку этого участка. Разработчик проекта демонтажа — архитектурная мастерская Николая Вихарева.

