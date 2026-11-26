Львят подбросили к ветклинике в Киеве

Реклама

В Киеве неизвестные оставили в ветеринарной клинике двух крошечных львят, которым. По оценкам специалистов, всего несколько дней от рождения.

Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Реклама

По словам работников заведения, горожане часто оставляют диких животных в ветклинике от имени их центра. Однако такая находка стала полной неожиданностью.

Реклама

«Мы уже привыкли к тому, что, приезжая в клинику Инну Васильковскую, узнаем о новых подопечных, о которых даже не знали. Люди привозят больных ежиков, белочек и других диких животных, оставляя их от имени нашего Центра. Но в этот раз даже нас удалось шокировать! — рассказали в заведении.

Неизвестные привезли львят в клинику за несколько дней до этого. Малыши были в плохом состоянии, у них обнаружили сильный запор. Ветеринары не знали, откуда привезли животных и чем их кормили раньше. Специалисты предполагают, что хищников могли купить в зоопарке.

В Центре спасения диких животных забрали львят под свою опеку. Сейчас малышам нужен почти круглосуточный уход и вскармливание. Работники заведения отмечают, что всегда готовы спасать животных, однако просят людей предупреждать об этом.

«Мы никогда не отказались бы принять животных, нуждающихся в спасении. Но согласитесь, было бы хорошо хотя бы заранее сообщать нам новых подопечных. Нам следует подготовиться к их появлению, рассчитать силы, возможности и ресурсы. Особенно, когда речь идет о таких крошечных малышах», — сказали специалисты.

Реклама

Напомним, на передовой к военным пограничной бригаде «Гарт», работающим с наземным роботизированным комплексом, прибилась бездомная собака Лола. Теперь она ездит с бойцами на боевые выезды, стоит у техники во время загрузки и преодолевает десятки километров по фронтовым дорогам.

Новости партнеров

Новости партнеров