COVID-19 возвращается: в Киеве стремительно растет количество тяжелых случаев

COVID-19 / © ТСН.ua

В Киеве медики бьют тревогу — стремительный рост госпитализаций больных коронавирусом. Если еще в начале июля в инфекционных отделениях коммунальных медучреждений находились 15 человек, то по состоянию на 7 августа их стало уже 68 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения КГГА.

Особую тревогу вызывает то, что среди госпитализированных — 24 ребенка. Врачи отмечают: все эти случаи нельзя назвать легкими, пациенты нуждаются в серьезном лечении, постоянном наблюдении медиков и часто — кислородной поддержке.

«За последний месяц количество госпитализаций из-за COVID-19 в столице возросло в разы. Это факт, зафиксированный врачами. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находились 15 человек, то сейчас — 68, 24 из них — дети», — сообщили в Департаменте здравоохранения.

В ведомстве также обратили внимание, что рост заболеваемости происходит на фоне более частых воздушных тревог и вынужденного пребывания жителей в хранилищах.

«Мы снова и снова напоминаем: укрытие — это спасение! Но пребывание в запертых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, на территории Полтавской области обнаружили новый вариант COVID-19. Специалисты Центра общественного здоровья установили, что это генетическая линия XFG, также названная Stratus.

Новый вариант COVID-19 под названием Stratus стремительно распространяется по всему миру. Всемирная организация здравоохранения уже включила его в список штаммов, по которым ведется усиленный мониторинг. Только за один месяц доля этого варианта среди всех случаев выросла с 7,4% до 22,7%.

Несмотря на это, специалисты успокаивают: текущие исследования не свидетельствуют о том, что Stratus вызывает более тяжелое течение болезни или приводит к росту летальных исходов.

Медики обращают внимание на новый симптом — у некоторых инфицированных появляется хриплый голос. В то же время основные признаки заражения остаются неизменными — кашель, повышенная температура тела и общая усталость.

Относительно защиты эксперты отмечают, что имеющиеся вакцины остаются эффективными против тяжелых осложнений, вызванных этим штаммом.