Чудом спаслись: жительница Киева рассказала, как ее семья потеряла два дома за две недели
К счастью, все члены семьи выжили, потому что находились в безопасных местах. Впрочем, крыши над головой, а также автомобиля у них больше нет.
Из-за атак РФ украинская семья потеряла два дома за две недели. Одно жилье разрушено в Доброполье, другое — в Киеве.
Об этом пострадавшая Яна Держак сообщила на своей странице в Instagram.
«Мы живы! Мы живы, потому что если бы не ребенок, мы бы и не пошли в паркинг…», — рассказала жительница.
Девушка сообщила, что из-за российских обстрелов она потеряла уже второй дом. И все это — всего через две недели.
«1.г.Доброполье, Донецкая область, прилет Каб, „последние фото“. 2.г.Киев», — сообщила она.
По ее словам, в Киеве семья проживала в съемной квартире.
«Но это был действительно второй дом. Здесь родился Дамир, здесь мы жили с июля 2022 года», — отметила Яна.
Также семья потеряла автомобиль.
«Но живые! Даже не представляю, что было бы, как бы мы ни пошли к укрытию», — рассуждает потерпевшая.
Она поблагодарила всех за поддержку и помощь. Небезразличные украинцы могут поддержать семью донатом.
Ранее стала известна судьба собаки Джесси, не покидавшей руины дома в Киеве, где погиб ее хозяин.
История четырехлапой Джесси, сохранявшей верность самому родному человеку даже после смерти, получила счастливый финал. Она снова дома — там, где живут родственники ее любимого хозяина.
Как отмечалось, 28 августа, когда РФ в очередной раз ударила по Киеву, Джесси не покидала место атаки два дня. Она сидела на руинах и до последнего надеялась, что его родного человека спасут. К сожалению, не суждено.
После атаки Джесси приютили спасатели ГСЧС. Они предоставили ей крышу, тепло и заботу. Впоследствии Джесси получила бесценный подарок, о котором можно было только мечтать. Ее забрали обратно в родную семью, где сын и внучка погибшего хозяина должным образом позаботятся о ней.