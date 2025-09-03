Чудом спаслись: жительница Киева рассказала, как ее семья потеряла два дома за две недели

Пострадавшая девушка

Из-за атак РФ украинская семья потеряла два дома за две недели. Одно жилье разрушено в Доброполье, другое — в Киеве.

Об этом пострадавшая Яна Держак сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы живы! Мы живы, потому что если бы не ребенок, мы бы и не пошли в паркинг…», — рассказала жительница.

Девушка сообщила, что из-за российских обстрелов она потеряла уже второй дом. И все это — всего через две недели.

«1.г.Доброполье, Донецкая область, прилет Каб, „последние фото“. 2.г.Киев», — сообщила она.

Разрушенное жилье Яны в Доброполье Донецкой области

Разрушенный двор и дом в Киеве

По ее словам, в Киеве семья проживала в съемной квартире.

«Но это был действительно второй дом. Здесь родился Дамир, здесь мы жили с июля 2022 года», — отметила Яна.

Разрушенный двор и дом в Киеве / © Радіо Свобода

Также семья потеряла автомобиль.

«Но живые! Даже не представляю, что было бы, как бы мы ни пошли к укрытию», — рассуждает потерпевшая.

Она поблагодарила всех за поддержку и помощь. Небезразличные украинцы могут поддержать семью донатом.

Ранее стала известна судьба собаки Джесси, не покидавшей руины дома в Киеве, где погиб ее хозяин.

История четырехлапой Джесси, сохранявшей верность самому родному человеку даже после смерти, получила счастливый финал. Она снова дома — там, где живут родственники ее любимого хозяина.

Как отмечалось, 28 августа, когда РФ в очередной раз ударила по Киеву, Джесси не покидала место атаки два дня. Она сидела на руинах и до последнего надеялась, что его родного человека спасут. К сожалению, не суждено.

После атаки Джесси приютили спасатели ГСЧС. Они предоставили ей крышу, тепло и заботу. Впоследствии Джесси получила бесценный подарок, о котором можно было только мечтать. Ее забрали обратно в родную семью, где сын и внучка погибшего хозяина должным образом позаботятся о ней.