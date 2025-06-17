- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 5056
- Время на прочтение
- 1 мин
Чуда не произошло: из-под завалов вытащили тело парня, которого ждали родители
Парень, которого так ждали родители под завалами многоэтажки в Киеве, к сожалению, погиб.
В Киеве из-под завалов разрушенной многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело парня, которого целый день ждали родители.
Об этом сообщает ТСН с места трагедии.
Родители все время оставались у руин, ожидая весть. На опубликованных кадрах видно, как сгоревшие родители падают на колени, когда узнают роковое известие.
Как передает Obozrevatel, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага подтвердила, что тело погибшего опознали родители.
В определенный момент ряд СМИ и Telegram-каналов разогнал фейк, что парня живого достали из-под завалов и доставили в больницу. К сожалению, эта информация не отвечала действительности.
Это и есть тот 14-й погибший, о котором мы писали раньше.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
БЕЗУМНАЯ БОЛЬ! 💔 НА СОЛОМЕНКЕ ДОСТАЛИ ЕЩЕ ОДНО т*ло! Родители ЖДАЛИ СЫНА К ПОСЛЕДНЕМУ…
Напомним, что этой ночью РФ нанесла один из самых страшных ударов по Киеву.