Что со светом и водой в Киеве и регионах Украины: Кулеба ответил

Энергосистема / © Алексей Кулеба

Реклама

Ситуация в энергосистеме после очередных жестоких обстрелов со стороны РФ остается крайне напряженной. Эпицентром проблем с инфраструктурой сейчас Киев.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, по состоянию на данный момент без тепла в своих домах остаются жители более 3 200 многоэтажек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, не останавливаясь ни на минуту.

Реклама

Чтобы быстрее вернуть тепло киевлянам, мобилизованы колоссальные ресурсы. На поврежденных участках работают более 160 ремонтных бригад. На помощь столичным коммунальщикам пришли специалисты по всей стране.

По его словам, к работам привлечены: 35 дополнительных бригад от Укрзализныци, 20 бригад из Киевской области, более 25 бригад из Винницкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Львовской, Одесской и Закарпатья.

Что с водой и ситуация в регионах

Несмотря на сложности с отоплением, ситуация с водоснабжением в Киеве постепенно стабилизируется. Пока и Левый, и Правый берега города снабжены водой. Система водоотвода также функционирует в штатном режиме, что позволяет избежать санитарной катастрофы.

Положительные новости поступают из Чернигова, также пострадавшего от атаки. Еще утром там без света оставалось более 400 тысяч потребителей. Однако благодаря титаническому труду энергетиков электроснабжение уже возобновлено. В городе также есть вода и тепло.

Реклама

«Благодарим всех работников коммунальных предприятий, Укрзализныци, бригад из других общин за круглосуточную работу над восстановлением», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Также в Киеве 88 000 семей временно без света после массированной атаки.

Также сообщалось, что почти весь Чернигов обесточен из-за массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.