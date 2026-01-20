- Дата публикации
-
Киев
- Киев
- Количество просмотров
- 713
- Время на прочтение
- 1 мин
Что с теплом, водой и светом в Киеве сейчас: Кличко рассказал
Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.
После массированной атаки на Киев ситуация с водой и отоплением на Левом берегу и на Печерске остается сложной. В столице действуют аварийные графики отключений света.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске остается сложной», — указано в заявлении.
Что касается ситуации со светом, то «Укрэнерго» ввело в Киеве аварийные графики отключений.
Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.
Проблемы с теплом, водой и светом в Киеве после атаки 20 января
Напомним, после ночной атаки 20 января в Киеве возникли перебои со светом, водой и теплом, особенно на Левом берегу. По данным Кличко, объекты социальной инфраструктуры перешли на автономное питание, а 5635 многоэтажек остались без отопления.
Самая сложная ситуация с коммуникациями в Киеве зафиксирована в Деснянском и Печерском районах. Деснянский район почти на 100% обесточен и остался без тепла, а на Печерске практически полностью отсутствует холодная вода. В Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах без отопления находятся около 40% потребителей.