В Киеве из-за атак на энергетическую инфраструктуру, часть телекоммуникационного оборудования, не только мобильной связи, временно работает с ограничениями, однако бригады провайдеров работают круглосуточно, восстанавливая связь.

Там отметили, что после масштабных обстрелов энергетической системы Украины часть телекоммуникационного оборудования временно вышла из строя.

Сейчас нестабильная работа электросетей и отсутствие электроснабжения повлияла на работу базовых станций и серверов, а резервные аккумуляторы могли разрядиться из-за длительных отключений.

«Также из-за перепадов напряжения и низкой температуры оборудование может временно не работать или требовать дополнительного времени и ремонта для восстановления», — говорится в заявлении одного из провайдеров.

Чтобы все восстановить, аварийные бригады компаний работают в усиленном режиме, обеспечивая восстановление оборудования и замену аккумуляторов. Кроме того, работники провайдеров посещают поврежденные участки, подключают резервные источники питания и устраняют последствия перепадов напряжения.

«Наши аварийные бригады работают круглосуточно и по возможности выполняют восстановление оборудования и замену аккумуляторов. Просим прощения за временные неудобства. Спасибо за ваше терпение и понимание», — рассказали о ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за последних ударов России по энергетике в девяти областях Украины часть мобильных сетей осталась без электроснабжения, что повлекло перебои в связи.