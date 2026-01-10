- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
Что известно о ситуации со светом в Киеве
Сейчас экстренные отключения в Киеве не подчиняются графикам.
ДТЭК сообщает о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве. Причиной стали последствия обстрелов и перегрузки электросетей, которые привели к критическому дисбалансу в энергосистеме.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что экстренные отключения не подчиняются почасовым графикам и применяются оперативно для стабилизации работы энергосистемы.
Энергетики призывают киевлян ответственно потреблять электроэнергию и пользоваться мощными электроприборами по очереди. Каждый сэкономленный киловатт — это вклад в общую устойчивость и надежность энергоснабжения города.
Напомним, ранее мы писали о том, что ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений светана субботу, 10 января, для столицы и всех регионов Украины.