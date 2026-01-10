Что известно о ситуации со светом в Киеве

Отключение света

Реклама

ДТЭК сообщает о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве. Причиной стали последствия обстрелов и перегрузки электросетей, которые привели к критическому дисбалансу в энергосистеме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что экстренные отключения не подчиняются почасовым графикам и применяются оперативно для стабилизации работы энергосистемы.

Реклама

Энергетики призывают киевлян ответственно потреблять электроэнергию и пользоваться мощными электроприборами по очереди. Каждый сэкономленный киловатт — это вклад в общую устойчивость и надежность энергоснабжения города.

Напомним, ранее мы писали о том, что ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений светана субботу, 10 января, для столицы и всех регионов Украины.