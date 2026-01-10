Что делать, если свет с момента атаки РФ так и не появился: гендиректор YASNO объяснил алгоритм действий

Свет в Киеве / © pixabay.com

Реклама

В Киеве после массированной атаки энергетикам удалось обеспечить светом почти всех жителей хотя бы на короткое время. Однако утром 10 января из-за чрезмерной нагрузки в сети произошли новые массовые отключения.

О текущем состоянии энергосистемы столицы сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Ночные ремонты и утренний сбой

По словам гендиректора Yasno, ремонтные бригады работали непрерывно в течение всего вчерашнего дня и минувшей ночью. Благодаря этому на утро удалось подключить к питанию почти всех потребителей, которые оставались без света после обстрелов.

Реклама

Однако стабильность системы остается хрупкой. Утренний резкий рост потребления привел к значительной перегрузке сети, что повлекло за собой новую волну отключений в городе.

Что делать, если свет так и не появился?

Сергей Коваленко подчеркнул: если в вашем доме электроэнергия не появлялась ни разу с момента последней атаки, это может быть следствием индивидуальной локальной аварии.

Алгоритм действий для жителей:

Убедитесь, что отсутствие света не является частью массового отключения. Если питание не было совсем — оставить заявку на сайте оператора систем распределения (сетей). Специалисты уже приступили к проработке таких индивидуальных обращений.

«Всем выдержки», — добавил гендиректор Yasno, призывая киевлян к пониманию сложности восстановительных работ.

Реклама

Напомним, страна-оккупант Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. Враг дождался морозов и начал уничтожать инфраструктуру столицы. Захватчики целенаправленно атаковали котельные в Киеве.