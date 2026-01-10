- Дата публикации
Что делать, если свет с момента атаки РФ так и не появился: гендиректор YASNO объяснил алгоритм действий
Энергетики заживило большинство потребителей столицы, но произошел масштабный «перегруз».
В Киеве после массированной атаки энергетикам удалось обеспечить светом почти всех жителей хотя бы на короткое время. Однако утром 10 января из-за чрезмерной нагрузки в сети произошли новые массовые отключения.
О текущем состоянии энергосистемы столицы сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.
Ночные ремонты и утренний сбой
По словам гендиректора Yasno, ремонтные бригады работали непрерывно в течение всего вчерашнего дня и минувшей ночью. Благодаря этому на утро удалось подключить к питанию почти всех потребителей, которые оставались без света после обстрелов.
Однако стабильность системы остается хрупкой. Утренний резкий рост потребления привел к значительной перегрузке сети, что повлекло за собой новую волну отключений в городе.
Что делать, если свет так и не появился?
Сергей Коваленко подчеркнул: если в вашем доме электроэнергия не появлялась ни разу с момента последней атаки, это может быть следствием индивидуальной локальной аварии.
Алгоритм действий для жителей:
Убедитесь, что отсутствие света не является частью массового отключения.
Если питание не было совсем — оставить заявку на сайте оператора систем распределения (сетей).
Специалисты уже приступили к проработке таких индивидуальных обращений.
«Всем выдержки», — добавил гендиректор Yasno, призывая киевлян к пониманию сложности восстановительных работ.
Напомним, страна-оккупант Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. Враг дождался морозов и начал уничтожать инфраструктуру столицы. Захватчики целенаправленно атаковали котельные в Киеве.