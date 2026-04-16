Число жертв ракетной атаки России растет: в Киеве уже двое погибших

Ракета

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве продолжает расти количество жертв после вражеской атаки. На сегодня известно о двух погибших — 12-летнем мальчике и 35-летней женщине.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , также пострадали по меньшей мере 10 жителей столицы. Шестерых из них медики госпитализировали в больницы. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Медицинские бригады и экстренные службы продолжают работу на местах вызовов. Информация уточняется.

Реклама

Обновлено: количество пострадавших в Киеве возросло до 18 человек, в том числе ребенок.

В Оболонском районе Киева после падения обломков ракеты возник большой пожар в нежилой застройке, пострадали медики.