- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 736
- Время на прочтение
- 1 мин
Число жертв ракетной атаки России растет: в Киеве уже двое погибших
В результате вражеской атаки на Киев количество погибших возросло до двух — среди жертв 12-летний мальчик и 35-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , также пострадали по меньшей мере 10 жителей столицы. Шестерых из них медики госпитализировали в больницы. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
Медицинские бригады и экстренные службы продолжают работу на местах вызовов. Информация уточняется.
Обновлено: количество пострадавших в Киеве возросло до 18 человек, в том числе ребенок.
