Число жертв ракетной атаки России растет: в Киеве уже двое погибших

В результате вражеской атаки на Киев количество погибших возросло до двух — среди жертв 12-летний мальчик и 35-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.

Елена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве продолжает расти количество жертв после вражеской атаки. На сегодня известно о двух погибших — 12-летнем мальчике и 35-летней женщине.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , также пострадали по меньшей мере 10 жителей столицы. Шестерых из них медики госпитализировали в больницы. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Медицинские бригады и экстренные службы продолжают работу на местах вызовов. Информация уточняется.

Обновлено: количество пострадавших в Киеве возросло до 18 человек, в том числе ребенок.

Напомним, что обломки ракеты упали на Оболони: есть раненые медики

В Оболонском районе Киева после падения обломков ракеты возник большой пожар в нежилой застройке, пострадали медики.

Следующая публикация

