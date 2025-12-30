- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Четвёртые сутки без света: как живет Вышгород на Киевщине
В Вышгороде люди объединяются и поддерживают друг друга, чтобы пережить тьму и холод вместе.
Жителям Вышгрода в Киевской области приходится проходить настоящее испытание. Так, город уже четвертые сутки находится без света.
ГСЧС работают для обеспечения работы Пунктов Несокрушимости и мощных генераторов.
По данным ведомства, по состоянию на 8:00 в Вышгороде:
развернуто 11 палаток;
дополнительно привлечено 14 генераторов, обеспечивающих работу систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах.
Люди находятся без света и в условиях холода. Но у них главное — вера и взаимная поддержка.
«Пункты Несокрушимости стали местом, где тьма отступает перед человечностью. Горячий чай и кофе согревают не только руки, но и душу. Там можно зарядить телефоны, чтобы услышать родной голос, написать короткое „я в порядке“, узнать новости. А еще просто посидеть рядом, поговорить с друзьями, соседями, почувствовать плечо друг друга», — говорится в сообщении.
Ранее речь шла о ситуации со светом на Киевщине.
Энергетики сообщили, что в Вышгородском районе без электроэнергии остаются более 9 тысяч домохозяйств. С целью улучшения ситуации специалисты работают уже третьи сутки подряд. Впрочем, для полного восстановления сетей энергетикам требуется дополнительное время.
Еще в двух районах экстренные отключения света. Речь идет об А в Бориспольском и Броварском районах.